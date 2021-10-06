Тіна Кароль показала своє виснажливе тренування, яке допомагає їй лишатися в формі

Тіна Кароль показала своє виснажливе тренування, яке допомагає їй лишатися в формі

Артистка тренується за будь-якої вільної хвилини.

Українська співачка Тіна Кароль показала шанувальникам, як відбуваються її тренування.

Артистка займається спортом за будь-якої вільної хвилини, тож має неабияку гнучкість та витривалість. На своєму Youtube каналі виконавиця опублікувала ролик, до якого увійшли кадри зі спортивного тренування зірки.

Прихильники побачать, як Кароль займається йогою, демонструючи глядачам свою відмінну розтяжку. А під пісні зі свого нового альбому співачка у себе вдома стрибає на скакалці. Певно, так вона тренує дихання і витривалість для роботи в шоу.

Окрім того артистка показала, як катається на велосипеді з сином Веніаміном, займається йогою на природі та багато іншого.

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