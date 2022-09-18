Тіна Кароль показала свою домашню улюбленицю Джевеліну: "Я тебе лю"

Так, як з'ясувалося, у Тіни Кароль вдома живе кицька. Як раніше розповідала артистка, тваринку вона знайшла на вулиці декілька років тому.

Весь цей час Тіна називала домашню улюбленицю Котя, втім, не так давно Кароль охрестила свою кицьку Джевеліною.

Свіжими світлинами з кицькою Кароль поділилася у своєму Telegram‑каналі. Виконавиця запостила світлини, на яких зображена з тваринкою у дворі свого будинку. Тіна ніжно обіймає домашню улюбленицю, позуючи з нею на землі у власному саду. "Я тебе лю", - підписала фото з котом Кароль.

Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Також Кароль показала, як Джевеліна залізла до умивальника в ванні.

Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

Окрім того, кицька допомагає зірковій хазяйці й нові хіти записувати. Так, Кароль поділилася відео, на якому кицька залізла до неї на руки, поки артистка робить запис композиції.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль зізналася, що знімання нового кліпу на пісню "Вільні. Нескорені" для неї виявилися ще тим випробуванням. Артистка поділилася, що розревілася на зніманнях, ледь не отримала опіки і шалено змерзла у Кварцовому кар'єрі Харківської області, де відбувалися знімання.

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