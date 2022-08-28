Тіна Кароль показала свою першу фотосесію у центрі Києва після початку війни

Виконавиця Тіна Кароль повернулася до Києва після того, як побувала у різних куточках світу з концертами на підтримку України.

Як розповіла співачка у своєму Instagram, вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити декілька кадрів з фотографом. Світлинами з прогулянки зірка поділилася на сторінці у соцмережі.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні і нескорені", - описала свої враження Кароль.

Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулянки містом виконавиця обрала синій костюм з брюками та жилеткою від українського бренду Мazini, а також чорні туфлі на підборах.

Фото: instagram.com/tina_karol

Ніжна фотосесія співачки припала до душі її шанувальникам, тому у коментарях Кароль отримала безліч компліментів від фанів.

Тіна, ти красуня!

Так приємно бачити вас вдома!

Неймовірно! Така мила посмішка!

Просто нереальна краса!

Нагадаємо, що днями співачка Тіна Кароль заспівала для українських бійців на передовій.

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