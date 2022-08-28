Тіна Кароль показала свою першу фотосесію у центрі Києва після початку війни

Співачка Тіна Кароль прогулялася містом та зробила декілька вдалих фото.
Виконавиця Тіна Кароль повернулася до Києва після того, як побувала у різних куточках світу з концертами на підтримку України.
Як розповіла співачка у своєму Instagram, вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити декілька кадрів з фотографом. Світлинами з прогулянки зірка поділилася на сторінці у соцмережі.
"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні і нескорені", - описала свої враження Кароль.
Для прогулянки містом виконавиця обрала синій костюм з брюками та жилеткою від українського бренду Мazini, а також чорні туфлі на підборах.
Ніжна фотосесія співачки припала до душі її шанувальникам, тому у коментарях Кароль отримала безліч компліментів від фанів.
- Тіна, ти красуня!
- Так приємно бачити вас вдома!
- Неймовірно! Така мила посмішка!
- Просто нереальна краса!
Нагадаємо, що днями співачка Тіна Кароль заспівала для українських бійців на передовій.
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