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Тіна Кароль показала свою першу фотосесію у центрі Києва після початку війни

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Тіна Кароль показала свою першу фотосесію у центрі Києва після початку війни

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль прогулялася містом та зробила декілька вдалих фото.

Виконавиця Тіна Кароль повернулася до Києва після того, як побувала у різних куточках світу з концертами на підтримку України.

Як розповіла співачка у своєму Instagram, вперше за час війни їй вдалося прогулятися столицею, щоб зробити декілька кадрів з фотографом. Світлинами з прогулянки зірка поділилася на сторінці у соцмережі.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

"Мурашливі емоції під час цієї фотосесії, у центрі столиці. Це перша така прогулянка, в об'єктив, за час війни. Незламні і нескорені", - описала свої враження Кароль.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Для прогулянки містом виконавиця обрала синій костюм з брюками та жилеткою від українського бренду Мazini, а також чорні туфлі на підборах.

© instagram.com/tina_karol
Фото: instagram.com/tina_karol

Ніжна фотосесія співачки припала до душі її шанувальникам, тому у коментарях Кароль отримала безліч компліментів від фанів.

  • Тіна, ти красуня!
  • Так приємно бачити вас вдома!
  • Неймовірно! Така мила посмішка!
  • Просто нереальна краса!

Нагадаємо, що днями співачка Тіна Кароль заспівала для українських бійців на передовій.

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