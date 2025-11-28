Тіна Кароль показала сина-красеня на свіжому фото й зворушила зізнанням: "Не маю права на слабкість"

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль показала свого підрослого сина Веніаміна.

Як відомо, юнак, якому нещодавно виповнилося 17 років, уже не перший рік навчається за кордоном. Він здобуває освіту за напрямами економіка, політологія та бізнес. Проте час від часу Веніамін приїздить відпочивати до мами в Україну. Так трапилося й цього разу. У листопаді мама й син знайшли нагоду зустрітися. В один з таких родинних днів Тіна зробила миле фото з помітно підрослим сином у дзеркалі свого будинку.

Крім того, під час відповіде на запитання фанатів в Instagram співачка зазначила, що саме Веніамін не дає їй опустити руки. Артистка пояснила, що попри всі негаразди, продовжує жити та заробляти кошти, аби перш за все забезпечити сина.

«Тримає відповідальність за те, що треба заробляти на хліб. Я все ж таки мама й піклуюсь про сина. Тож не маю права на слабкість, хоча дуже хочеться», — зворушила виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно 40-річна співачка Лавіка повідомила про майбутнє поповнення в родині. Зірка вже розсекретила стать свого первістка.