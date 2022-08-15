Тіна Кароль показала, як 14-річною з довгим русявим волоссям виступала під справжнім іменем

Українська співачка Тіна Кароль почала виступати на сцені ще у зовсім юному віці.

Виконавиця Тіна Кароль поділилася архівним відео.

У своєму Instagram артистка показала, як виступала на сцені у 14-річному віці. На сцені юна співачка виконала пісню – "Твоя мелодія".

На відео артистку просто не впізнати. Тіна Кароль, яка тоді ще не мала сценічного імені та була Тетяною Ліберман, виступала у чорній латексній сукні та з довгим русявим, зібраним у хвіст, волоссям.

Утім, вже тоді артистка мала фірмовий стиль. Так, вона виступала з макіяжем, а її губи були нафарбовані червоною помадою.

"Крізь терни до зірок! Мрія завжди перемагає! Мріємо сміливо!" – підписала відео Кароль.

Прихильники зірки були приємно здивовані. Вони зазначили, що вже тоді Тіна була справжньою зіркою та мала легендарний голос.

Легендарний голос!

Вже в ті юні роки сяяла найяскравіше!

Зірка, вже тоді було видно!

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