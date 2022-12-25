Тіна Кароль показала, як готує святкову вечерю із 14-річним сином

Мама і син провели час разом.
Співачка Тіна Кароль поділилася сімейними кадрами із підрослим сином Веніаміном.
Різдвяний вечір зіркова матуся та її син провели разом. У сторіз в Instagram Тіна у домашньому вбранні показала, як вони із Веніаміном готували святкову вечерю.
У святковому меню родини на Різдво була ароматна запечена курка. А також 14-річний Веніамін зробив салат.
Зазначимо, що співачка рідко ділиться спільними кадрами із сином, адже він навчається у Великій Британії. У листопаді Тіна приїздила до Веніаміна на святкування його дня народження.
Нагадаємо, що Веніамін народився у шлюбі Тіни Кароль з українським продюсером Євгеном Огіром. 2013-го року Євген у 33-річному віці помер від раку шлунку.
Читайте також: