Тіна Кароль показала, як готує святкову вечерю із 14-річним сином

Мама і син провели час разом.

Співачка Тіна Кароль поділилася сімейними кадрами із підрослим сином Веніаміном.

Різдвяний вечір зіркова матуся та її син провели разом. У сторіз в Instagram Тіна у домашньому вбранні показала, як вони із Веніаміном готували святкову вечерю.

Син Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

У святковому меню родини на Різдво була ароматна запечена курка. А також 14-річний Веніамін зробив салат.

Син Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що співачка рідко ділиться спільними кадрами із сином, адже він навчається у Великій Британії. У листопаді Тіна приїздила до Веніаміна на святкування його дня народження.

Нагадаємо, що Веніамін народився у шлюбі Тіни Кароль з українським продюсером Євгеном Огіром. 2013-го року Євген у 33-річному віці помер від раку шлунку.

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