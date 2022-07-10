Тіна Кароль показала, як гуляла за ручку з таємничим чоловіком

Українська співачка Тіна Кароль тримає особисте життя за сімома замками, тож згадка будь-якого таємничого чоловіка стає справжньою сенсацією для фанів.
Так, Тіна Кароль заінтригувала прихильників новою сторіз на своїй сторінці в Instagram.
Артистка запостила коротке відео, на якому демонструє, як з невідомим чоловіком тримається за руки та кудись йде. У ролику Тіна навмисне не показує обличчя парубка, аби ще більше зацікавити фанів.
Кароль акцентує увагу на ногах та руці чоловіка. Шанувальники припустили, що нарешті зірка вирішила розсекретити свого бойфренда, втім, вирішила робити це поступово.
Інші ж впевнені, що це до Кароль, яка нещодавно повернулася до України, прилетів її син, 13-річний Веніамін Огір. А його обличчя співачка не показала, щоб потримати інтригу.
Також фани вважають, що це ще може бути помічник Тіни Кароль Павло Орлов, який часто супроводжує виконавицю.
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