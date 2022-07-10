Тіна Кароль показала, як гуляла за ручку з таємничим чоловіком

Українська співачка Тіна Кароль тримає особисте життя за сімома замками, тож згадка будь-якого таємничого чоловіка стає справжньою сенсацією для фанів.

Так, Тіна Кароль заінтригувала прихильників новою сторіз на своїй сторінці в Instagram.

Артистка запостила коротке відео, на якому демонструє, як з невідомим чоловіком тримається за руки та кудись йде. У ролику Тіна навмисне не показує обличчя парубка, аби ще більше зацікавити фанів.

Фото: instagram.com/tina_karol

Кароль акцентує увагу на ногах та руці чоловіка. Шанувальники припустили, що нарешті зірка вирішила розсекретити свого бойфренда, втім, вирішила робити це поступово.

Фото: instagram.com/tina_karol

Інші ж впевнені, що це до Кароль, яка нещодавно повернулася до України, прилетів її син, 13-річний Веніамін Огір. А його обличчя співачка не показала, щоб потримати інтригу.

Фото: instagram.com/tina_karol

Також фани вважають, що це ще може бути помічник Тіни Кароль Павло Орлов, який часто супроводжує виконавицю.

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