Тіна Кароль показала, як провела свій січень: з тістечками і стійкою на підборідді

Тіна Кароль показала, як провела свій січень: з тістечками і стійкою на підборідді

Артистка поділилася з фанами, як минув її перший місяць року.

Українська співачка Тіна Кароль завжди відверта зі своїми прихильниками і нерідко ділиться з ними подробицями свого життя.

От і цього разу виконавиця вирішила показати фанам, як минув її січень. На сторінці в Instagram артистка розмістила пост з фото і відео, зробленими протягом першого місяця цього року.

На кадрах присутні фрагменти з дозвілля Кароль, як то читання книги, або ласування тістечком. Також артистка показала, як тренується, і продемонструвала важкий елемент, де стоїть догори ногами, спершись на підборіддя.

Для перегляду фото і відео гортайте праворуч

Шанувальники із задоволенням сприйняли такий пост кумирки: "гарна, можна побільше таких постів", "фото неймовірні, такі живі", "душевний січень вийшов", "як давно я не бачила у Тіни таких простих та гарних фото".

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