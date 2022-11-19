Тіна Кароль показала, як виріс її син, і привітала його з 14-річчям: "Брат і сестра"

Українська співачка Тіна Кароль, яка перебуває з благодійним туром у Європі, зустрілася зі своїм сином Веніаміном, який навчається у Великій Британії.

Зіркова мама приїхала до хлопця, аби привітати його з днем народження. 18 листопада Веніаміну виповнилося 14 років. У своєму Telegram-каналі Кароль опублікувала колаж з сином. Фото були зроблені під час святкування 14-річчя Веніаміна у тісному сімейному колі.

На фото Тіна зображена з сином на тлі кульок з цифрами "14" та стрічкою happy birthday. Також кадри були зроблені у кафе, де мама і син провели свято.

Тіна Кароль з сином / Фото: Telegram-канал Тіни Кароль

"Брат і сестра", - коротко прокоментувала фотографії Кароль.

Прихильники зірки, своєю чергою, зазначили, як швидко Веніамін подорослішав: "як він виріс! Ви такі милі", "ще 2-3 роки і буде не просто брат і сестра, а брат і молодша сестра", "нехай буде щасливим, здоровим і справжньою опорою для мами".

Нагадаємо, що Веніамін Огір син Тіни Кароль від українського продюсера Євгена Огіра. 2013-го року Євген у 33-річному віці помер від раку шлунку.

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