Тіна Кароль показала, як з 15-річним сином у Карпатах на лижах катається і ходить снігом босоніж

Співачка Тіна Кароль поділилася з шанувальниками, як проводить відпустку разом зі своїм 15-річним сином Веніаміном.

Наразі зірка разом з Вєнєю насолоджується відпочинком у Карпатах, про що сповістила підписників у сторіз своєї сторінки в Instagram. Артистка поділилася атмосферними мальовничими кадрами засніжених гір. Також Кароль показала, як вони з сином відвідали етнопарк "Гуцул Ленд" у Буковелі, де прогулялися з вівцями, приміряли елементи з традиційного гуцульського вбрання і поласували місцевими смаколиками.

Тіна Кароль відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль з сином у Карпатах / Фото: instagram.com/tina_karol

Окрім того, Тіна разом з Веніаміном виявилися затятими лижниками, тож не відмовилися від зимового виду дозвілля. Не втратила Тіна Кароль нагоди й продемонструвати шанувальникам, наскільки вона загартована. Так, артистка просто босоніж вийшла на терасу свого готелю, встеленого шаром снігу.

Тіна Кароль показала, як з сином відпочиває у Карпатах

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль підняла настрій своїм прихильникам, показавши, як подуркувала у дворі свого заміського маєтку під Києвом. Зірка ліпила і кидалася сніжками, а потім впала у зимовий намет.

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