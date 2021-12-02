Тіна Кароль показала, як знімали її кліп на пісню "Двойной рай"

Тіна Кароль показала, як знімали її кліп на пісню "Двойной рай"

Артистка випустила making of роботи.

Українська співачка Тіна Кароль "пустила" шанувальників на знімальний майданчик одного зі своїх останніх кліпів на пісню "Двойной рай".

На відохостингу YouTube зірка поділилася making of цієї роботи і дала змогу прихильникам поспостерігати за творчим процесом.

Однак це не єдиний подарунок від виконавиці. Так, Тіна оголосила про концертний тур Україною. Кароль представить програму під назвою "Красиво", до якої увійдуть як нові пісні, так і вже знайомі багатьом хіти.

Разом з тим знаменитість поділилася кадрами з нової фотосесії, приуроченої до прийдешніх концертів.

"Скучила за вами в унісон, мої свої! До зустрічі на святоквих зимових концертах", - звернулася до фанів артистка.

Послухати співачку у Києві можна буде 7 січня у Палаці "Україна", також Тіна виступить 8 січня у Запоріжжі, 9 січня у Харкові, 10 січня у Полтаві та 11 січня у Львові.

Сольна програма Тіни Кароль буде просякнута свіжим подихом електронної музики з альбому "Красиво" та меланхолійною лірикою нового альбому "Двойной рай". На концерті також пролунають знамениті треки поп-діви.

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