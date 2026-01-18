ТСН у соціальних мережах

Тіна Кароль показалася у Слов’янську та нарвалася на хейт: співачка різко відповіла критикам

Артистці дорікнули за надто веселий настрій у прифронтовому місті — вона не змовчала.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Тіна Кароль у Слов'янську

Тіна Кароль у Слов'янську / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль приїхала до міста Слов’янськ і опинилася в епіцентрі скандалу.

Зокрема, блогер-пліткар Богдан Беспалов звернув увагу на коментарі під одним з таких дописів артистки, де вона з усмішкою співає під пісню «Шиншила» при в’їзді до прифронтового міста на тлі стели. Беспалову та ще частині юзерів у Мережі така «весела підтримка» видалася доволі дивною й відірваною від реальності.

Проте Кароль не змовчала. На таку хвилю критики вона відповіла доволі різкою заявою. Зокрема, публічно звернулася до Беспалова у фотоблогу та назвала його «волоцюгою соцмереж». Ба більше, прирівняла роботу блогера до «медіа-кілерства».

«Це твоя хвороблива уява! Люди були в захваті, що їх відвідують, що ними цікавляться і люблять як військові, так і цивільні. Ти — волоцюга соціальних мереж! Хейтер! Нам байдуже на твою думку, бо ми робимо гідно свою справу! І вона аж ніяк не про те, чим ти живишся», — відрізала виконавиця у відповідь.

Сториз Тіни Кароль / © instagram.com/tina_karol

Сториз Тіни Кароль / © instagram.com/tina_karol

Водночас зірка у сториз опублікувала й контрастну думку про її приїзд до Слов’янська та знімання розважальних роликів. Так, в одному з коментарів у Мережі це розцінили, як чудовий жест з боку співачки, за який їй вдячні: «Не думаю, що мешканці Слов’янська обурилися. Навпаки — всі пабліки поширили ваше відео, багато акаунтів репостили і раділи, що ви приїхали до нас. Не слухайте ту маячню».

Сториз Тіни Кароль / © instagram.com/tina_karol

Сториз Тіни Кароль / © instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно зчинився скандал довкола лейблу Jerry Heil — Nova Music. Підопічна Кажанна звинуватила свою продюсерку у «рабському контракті» й отримала відповідь про розірвання співпраці.

