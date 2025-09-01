Тіна Кароль показалася з сином в Україні і розсекретила, яку спеціальність він обрав

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Українська співачка Тіна Кароль поділилася подробицями життя свого 16-річного сина Веніаміна.

Артистка з’явилася на публічному заході разом із сином Веніаміном, який зараз перебуває в Україні. В проєкті "Тур зірками" вона поділилася, що від ранніх років інвестувала всі свої сили та ресурси у виховання й навчання сина, адже вважає, що саме освічені діти формують майбутнє.

Веніаміну вже 16, восени йому виповниться 17. Тіна розповіла, що хлопець визначився зі своєю освітньою траєкторією: він планує поєднувати політологію, економіку та бізнес, а також вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

Реклама

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Вона зазначила, що її син тихий та скромний, а виховувати вона його намагалася більш приземлиним. Кароль також згадала, що відправила Веніаміна навчатися до Великої Британії ще 2014 року, коли почалася російсько-українська війна.

"Він дуже тихий та скромний. А поїхав навчатися за кордон ще у 2014 році, коли почалась війна. Я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи. Хотіла, щоб він був максимально приземленою дитиною", — зізналася зірка.

Співачка також зазначила, що син має старший вигляд за свій вік, адже ще змалку усвідомлював відповідальність як єдиний чоловік у родині.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розсекретила свій типаж чоловіків. Артистка зізналася, в чому полягають її життєві принципи в стосунках.