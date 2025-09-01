ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
3076
Час на прочитання
1 хв

Тіна Кароль показалася з сином в Україні і розсекретила, яку спеціальність він обрав

Співачка розкрила спеціальність, яку обрав Веніамін.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Тіна Кароль з сином

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль поділилася подробицями життя свого 16-річного сина Веніаміна.

Артистка з’явилася на публічному заході разом із сином Веніаміном, який зараз перебуває в Україні. В проєкті "Тур зірками" вона поділилася, що від ранніх років інвестувала всі свої сили та ресурси у виховання й навчання сина, адже вважає, що саме освічені діти формують майбутнє.

Веніаміну вже 16, восени йому виповниться 17. Тіна розповіла, що хлопець визначився зі своєю освітньою траєкторією: він планує поєднувати політологію, економіку та бізнес, а також вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль з сином / © instagram.com/tina_karol

Вона зазначила, що її син тихий та скромний, а виховувати вона його намагалася більш приземлиним. Кароль також згадала, що відправила Веніаміна навчатися до Великої Британії ще 2014 року, коли почалася російсько-українська війна.

"Він дуже тихий та скромний. А поїхав навчатися за кордон ще у 2014 році, коли почалась війна. Я дуже не хотіла, щоб він ріс якось по-мажорськи. Хотіла, щоб він був максимально приземленою дитиною", — зізналася зірка.

Співачка також зазначила, що син має старший вигляд за свій вік, адже ще змалку усвідомлював відповідальність як єдиний чоловік у родині.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розсекретила свій типаж чоловіків. Артистка зізналася, в чому полягають її життєві принципи в стосунках.

Дата публікації
Кількість переглядів
3076
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie