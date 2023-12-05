Тіна Кароль показалася біля свого заміського маєтку й впала у сніговий замет

Українська співачка Тіна Кароль вирішила в оригінальний спосіб представити фрагмент свого нового хіта "Не святі".

Так, Тіна постала на тлі свого заміського будинку й вирішила зняти креативний ролик, присвячений пісні. Тим паче, у той момент, дуже гарно падав сніг. Артистка почала співати й танцювати, спускаючись сходами. Потім вона зняла з себе сонцезахисні окуляри та кинула їх на землю. І далі взялася ліпити й кидати сніжки.

Кароль побігала по великій території будинку, а потім неочікувано впала у сніг. Втім, така витівка була завчасно продуманою. На щастя, зірка не постраждала, а навпаки усміхнена почала ніжитися в заметах. Зокрема, вона зробила сніжного ангела.

Тіна Кароль неочікувано впала у сніг поблизу власного заміського будинку

До слова, для ролику знаменитість обрала доволі елегантний образ. Він складався зі шкіряних штанів, короткої куртки та білої теплої панами.

Нагадаємо, нещодавно російськомовні хіти Тіни Кароль "Полюс притяжения" и "Жизнь продолжается" вперше зазвучали українською. Вже названі нові виконавці треків, які надали їм зовсім зовсім іншого забарвлення.

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