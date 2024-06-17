Тіна Кароль показалася на полігоні з рушницею і розповіла про проходження курсу військової підготовки

Артистка провела день з ветеранами "Азову".
Українська співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки "Резервіст".
Так, на Instagram-сторінці "Резервіст" оприлюднили кадри, як зірка у камуфляжі доєдналася до ветеранів "Азову" й на полігоні поліпшила навички бойової готовності. Для цього виконавиця обрала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH.
Зокрема, разом з рештою Тіна у якості курсантки дізналася про правила поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове узгодження.
У ролику видно, як артистка в рамках навчання випробовує сили в штучно створених надзвичайних умовах: надає допомогу потерпілому, накладає собі джгут й вправно стріляє у мішень у різних позиціях під наглядом інструктора.
Після проходження курсу військової підготовки всім учасникам були вручені сертифікати.
Нагадаємо, нещодавно ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розповіла про чоловіка-військовослужбовця та яку посаду він обіймає на фронті. Також зірка зізналася, як переживає розлуку з коханим.
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