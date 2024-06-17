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Тіна Кароль показалася на полігоні з рушницею і розповіла про проходження курсу військової підготовки

Тіна Кароль показалася на полігоні з рушницею і розповіла про проходження курсу військової підготовки

Тіна Кароль показалася на полігоні з рушницею і розповіла про проходження курсу військової підготовки

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Артистка провела день з ветеранами "Азову".

Українська співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки "Резервіст".

Так, на Instagram-сторінці "Резервіст" оприлюднили кадри, як зірка у камуфляжі доєдналася до ветеранів "Азову" й на полігоні поліпшила навички бойової готовності. Для цього виконавиця обрала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH.

Зокрема, разом з рештою Тіна у якості курсантки дізналася про правила поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове узгодження.

Тіна Кароль долучилася до курсу військової підготовки

Тіна Кароль долучилася до курсу військової підготовки

У ролику видно, як артистка в рамках навчання випробовує сили в штучно створених надзвичайних умовах: надає допомогу потерпілому, накладає собі джгут й вправно стріляє у мішень у різних позиціях під наглядом інструктора.

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото:
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото:
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото:
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Після проходження курсу військової підготовки всім учасникам були вручені сертифікати.

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото:
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото:
Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Нагадаємо, нещодавно ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розповіла про чоловіка-військовослужбовця та яку посаду він обіймає на фронті. Також зірка зізналася, як переживає розлуку з коханим.

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