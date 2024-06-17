Тіна Кароль показалася на полігоні з рушницею і розповіла про проходження курсу військової підготовки

Українська співачка Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки "Резервіст".

Так, на Instagram-сторінці "Резервіст" оприлюднили кадри, як зірка у камуфляжі доєдналася до ветеранів "Азову" й на полігоні поліпшила навички бойової готовності. Для цього виконавиця обрала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH.

Зокрема, разом з рештою Тіна у якості курсантки дізналася про правила поводження зі зброєю, практику зі стрільби, використання радіозв'язку, інженерну підготовку та бойове узгодження.

Тіна Кароль долучилася до курсу військової підготовки

У ролику видно, як артистка в рамках навчання випробовує сили в штучно створених надзвичайних умовах: надає допомогу потерпілому, накладає собі джгут й вправно стріляє у мішень у різних позиціях під наглядом інструктора.

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Після проходження курсу військової підготовки всім учасникам були вручені сертифікати.

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки. Фото: "Резервіст"

Нагадаємо, нещодавно ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір розповіла про чоловіка-військовослужбовця та яку посаду він обіймає на фронті. Також зірка зізналася, як переживає розлуку з коханим.

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