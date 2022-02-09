Тіна Кароль показалася у грайливій піжамці та в мінішортах у повсякденному житті

Артистка показала фанатам, як минають її будні.
Українська співачка Тіна Кароль дедалі частіше почала ділитися з шанувальниками у Instagram так званими "живими постами".
Якщо до цього у фотоблогу артистки було багато студійних знімань та відео з концертів, то тепер вона показує фанам світлини зі свого повсякденного життя. Цього разу знаменитість поділилася, як нещодавно працювала на студії, готувалася до чергового виступу, ну а потім, звісно ж, фрагмент з концерту.
А останнім фото у добірці став кадр, де Кароль робить селфі у дзеркалі у грайливій атласній піжамці з мінішорт і майці на бретельках.
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"Ще раз тебе вдихну про запас... Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті", - підписала свіжий пост Кароль.
Своєю чергою, шанувальники не стримали емоцій від побаченого:
- Я так люблю такі пости від вас. Моє шалене кохання
- Ці лайф пости як окремий вид мистецтва. Скучили дуже
- Які класні фотки, люблю як ви вмієте обирати моменти для знімань
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