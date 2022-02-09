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Тіна Кароль показалася у грайливій піжамці та в мінішортах у повсякденному житті

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Тіна Кароль показалася у грайливій піжамці та в мінішортах у повсякденному житті

Тіна Кароль / instagram.com/tina_karol

Артистка показала фанатам, як минають її будні.

Українська співачка Тіна Кароль дедалі частіше почала ділитися з шанувальниками у Instagram так званими "живими постами".

Якщо до цього у фотоблогу артистки було багато студійних знімань та відео з концертів, то тепер вона показує фанам світлини зі свого повсякденного життя. Цього разу знаменитість поділилася, як нещодавно працювала на студії, готувалася до чергового виступу, ну а потім, звісно ж, фрагмент з концерту.

А останнім фото у добірці став кадр, де Кароль робить селфі у дзеркалі у грайливій атласній піжамці з мінішорт і майці на бретельках.

Для перегляду фото і відео гортайте ліворуч

"Ще раз тебе вдихну про запас... Це як пісня на біс, чи ще на хвилинку зі сцени зазирнути у ваші очі та почути шум оплесків. У тобі все зводить мене з розуму красиво – це факт. У березні побачимося. Ваша Ті", - підписала свіжий пост Кароль.

Своєю чергою, шанувальники не стримали емоцій від побаченого:

  • Я так люблю такі пости від вас. Моє шалене кохання
  • Ці лайф пости як окремий вид мистецтва. Скучили дуже
  • Які класні фотки, люблю як ви вмієте обирати моменти для знімань

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