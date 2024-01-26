Тіна Кароль показалася у вагоні метро й захопила атмосферним відео

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила фанів відео з метро.

Так, днями у день народження зірки відбулася прем'єра її ліричної пісні "Троянди". Втім, артистка не зупинилася на цьому й продовжує тішити шанувальників новим контентом. Зокрема, Тіна у своєму фотоблогу показала, як спустилася в метро. І в одному з вагонів під час руху потягу вона зняла чуттєве чорно-біле відео.

Знаменитість у білому пальто, сидячи у пустому вагоні, емоційно виконала фрагмент зі своєї нової композиції. А наприкінці ролику потяг зупиняється й Кароль виходить з нього, загадково озираючись.

Тіна Кароль заспівала у вагоні метро

"Натхнення не буває спланованим. Ви знаєте свої місця сили та де натхнення з'являлось у вас найчастіше?" – поцікавилася Тіна Кароль у фанів.

Своєю чергою, шанувальники поділилася чесними враженнями від треку і відреагували на таку неочікувану появу кумира в метро:

Боже, я 15 хв тому їхала в метро й уявила на хвилинку, що ви сидите навпроти, і тут такий рілз. Мені аж страшно

Тіно, ви неймовірна, я обожнюю ваші пісні, це щось космічне

Дуже ніжна та водночас сильна пісня

Тіна і метро – це щось фантастичне

Нагадаємо, 25 січня Тіна Кароль відсвяткувала своє 39-річчя. З цієї нагоди вона розмістила серію спокусливих світлин, на яких позує у невагомому образі.

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