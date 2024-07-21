Тіна Кароль показалася з 15-річним сином-красенем і розсекретила, як із ним розважалась у Львові

Українська співачка Тіна Кароль вперше за тривалий час показалася з 15-річним сином Веніаміном.

Так, син артистки рідкісний гість у неї в фотоблогу. Знаменитість живе в Україні, а Веніамін перебуває у Великій Британії, де здобуває освіту. Однак цього разу співачка нарешті потішила рідкісними кадрами із сином.

Як виявилося, Веніамін під час своїх канікул приїхав до України. Як зізналась виконавиця, Веніамін прибув до неї до Львова, аби підтримати на концерті. Однак перед цим вони весело провели час разом.

До слова, Тіна Кароль разом із сином вирушили кататися на гідроциклах. Сімейним відео з Веніаміном співачка поділилася у своєму TikTok.

Тіна Кароль показалася з 15-річним сином і розсекретила, як проводить із ним час у Львові

"Найцінніша підтримка зі мною у Львові", - підписала ролик із сином виконавиця.

Користувачі просто засипали Тіну Кароль та її сина компліментами. Прихильники співачки зазначили, що Веніамін неабияк подорослішав та росте справжнім красенем.

Веня такий дорослий і такий красунчик!

Доказ того, що від кохання народжуються гарні діти!

Тішуся за вас! Круто, що є можливість провести час разом!

Нагадаємо, нещодавно акторка Сніжана Бабкіна показала рідкісні кадри з сином. Артур цьогоріч закінчив школу в Німеччині, а артистка показала, яким був його випускний.

Читайте також: