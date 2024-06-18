Тіна Кароль показалася з помітно підрослим 15-річним сином і розкрила, коли він приїде до України

Українська співачка Тіна Кароль потішила рідкісним сімейним контентом.

Зокрема, виконавиця поспілкувалася з прихильниками в Instagram. У співачки поцікавилися, як там її 15-річний син, який навчається та живе у Великій Британії. Артистка опублікувала їхнє спільне фото, де показала, як із помітно підрослим Веніаміном спілкується за допомогою відеозв'язку. Також Тіна Кароль розсекретила, що незабаром її син приїде до України.

"Скоро приїде", - відповіла виконавиця на запитання про сина.

Тіна Кароль з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль також чесно зізналась, чи робила пластичні операції. Зокрема, виконавиця поділилася, що мати молодий вигляд їй допомагають лише доглядові процедури. Співачка додала, що думки про пластичні операції в неї були, однак вона боїться довіритися лікарям.

"Тільки догляд. Жодної операції. Думки бувають, але я перфекціоніст і боюсь довіритися", - зізналась знаменитість.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показувала, як пройшла курс військової підготовки. Виконавиця провела день на полігоні з ветеранами "Азову".

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