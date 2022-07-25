Тіна Кароль показалася з сином у Парижі та похизувалася його атестатом – фото

Виконавиця перебуває з 13-річним нащадком у Франції. Хлопчик якраз склав іспити. Знаменитість похизувалася своїм розумним сином та показала його оцінки в Instagram.

До слова, Веня закінчив рік у британській школі на відмінно. Він має лише оцінки А та А+ (5 і 5+).

Фото: instagram.com/tina_karol

"Воля. Віра. Діти. Майбутнє. Щастя. Мрія. Мова. Україна!" – написала зірка.

Також Кароль розмістила світлину, на якій у сукні позує на підвіконні та спостерігає за сином, який працює за ноутбуком.

Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що син Тіни Кароль живе та навчається у Великій Британії. Веніамін поїхав за кордон ще у вісім років. Раніше співачка ділилася, що Веня живе в українській сім'ї, ходить до українського клубу, танцює козацькі танці і говорить виключно українською. Також за словами зіркової мами, син російську забув, українською говорить, але вже з акцентом.

Нагадаємо, днями співак Девід Аксельрод показав нове фото підрослої донечки. Виконавець поділився світлиною семирічної Соломії від дружини, відомої продюсерки Олени Мозгової.

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