Тіна Кароль похизувалась обручкою не безіменному пальці: фани запідозрили весілля

Тіна Кароль / © Instagram фан-гурту Тіни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль спровокувала чутки про своє весілля.

Такі плітки виникли не на порожньому місці. Виконавиця у своєму Tik Tok опублікувала доволі загадковий ролик. На відео Тіна Кароль була одягнена в білому пеньюарі та демонструвала обручку на безіменному пальці правої руки.

Ролик артистка особливо коментувати не стала, лиш загадково зазначила: "А що ж буде…". При цьому відео співачка доповнила піснею британської виконавиці RAYE – Where Is My Husband?, що в перекладі "Де мій чоловік?".

Прихильники Тіни Кароль вже почали ділитися своїми теоріями. Фани вважають, що в особистому житті виконавиці настали кардинальні зміни. Деякі припускають, що таким чином артистка натякає на весілля.

Цікаво, весілля буде, а з ким?

Вітання нареченій! Дуже хочеться, щоб ти була по-справжньому щасливою!

Тіно Григорівно, ви від нас щось приховуєте?

Проте інші користувачі були переконані, що таким чином Тіна Кароль натякає, яким буде її кліп на пісню "Небесами".

Нагадаємо, нещодавно соліст "Без Обмежень" Сергій Танчинець з обручкою на руці натякнув до друге одруження. Артист ще влітку освідчився коханій Юліані Корецькій.