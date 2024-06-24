Тіна Кароль поставила на місце хейтерів, які дорікнули їй за проходження курсу військової підготовки

Артистка пояснила, чому насправді пройшла відповідний курс.
Українська співачка Тіна Кароль після проходження курсу військової підготовки стикнулася з хейтом. Артистку розкритикували та назвали це "показухою".
Виконавиця не стала терпіти критики. У соцмережі X, яка раніше називалася Twitter, Кароль пояснила, що мусила пройти відповідний курс, адже живе в країні, де триває війна. Співачка хоче бути корисною та в разі необхідності знати, як допомогти рідним та близьким. Особливо виконавиця це зрозуміла, коли над її будинком пролітав ворожий дрон, а вона не знала, як їй діяти. Однак після проходження курсу військової підготовки артистка знає, як допомогти собі та оточенню.
"Перечитавши твіти про проходження мною медично-тактичного курсу - відповім тим, хто примудрився писати "проплачено-пропаганда-показуха...". Живучи в країні, де йде війна, не знати тактичної медицини і тому подібного - це нонсенс. Я вирішила пройти курс, щоб у разі небезпеки, свідомо допомогти рідним, сусідам, просто людям, собі. Після третьої сирени вночі, коли літав "Шахед" над будинком - я усвідомила, що абсолютно безпомічна, але це вже у минулому. Люблю життя. Люблю Україну. Хочу та маю бути корисною", - наголосила співачка.
Тіна Кароль також додала, що курс військової підготовки нікому зайвим не буде. Тож, зірка порадила користувачам, а особливо тим, хто її критикує у коментарях, зайнятися ділом та теж записатися на відповідні навчання.
Нагадаємо, Тіна Кароль днями пройшла курс військової підготовки. Виконавиця разом із ветеранами "Азову" поліпшила навички бойової готовності.
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