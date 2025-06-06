Тіна Кароль поставила крапку в скандалі з Поляковою й зізналася, чи тримає на неї зло: "Ми бачилися"

Оля Полякова і Тіна Кароль

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Українська співачка Тіна Кароль прокоментувала публічні скандали зі своєю колегою Олею Поляковою.

Виконавиця прокоментувала всі непорозуміння, які траплялися між ними. Зокрема, як Полякова публічно у різних проєктах називала її "нервовою крикухою" та "плакальницю на похоронах". За словами Кароль, насправді напруга вже давно минула. Досягти порозуміння їм вдалося після зустрічі, де вони одна одній все пояснили. Ба більше, Оля навіть перепросила у Тіни за необачні висловлювання. А та, своєю чергою, пробачила.

"Вона колись сказала щось в якійсь програмі. Ми між собою це вирішили. Звісно, ми бачилися. Вона перепросила. А я їй сказала: "Олю, я тебе обіймаю, все буває". Це минуло", - наголосила артистка в коментарі "Нашому радіо".

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Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Тим не менш, Кароль зізнається, що поливати брудом колег із шоубізнесу вона не збирається, адже вважає це неправильним.

"Особисто жодного разу на жодного артиста не сказала поганих слів – це стрьом", - додала Тіна.

Нагадаємо, нещодавно співак Віктор Бронюк розсекретив непорозуміння з командою президента Володимира Зеленського та чому під час політичних перегонів його не взяли у команду.