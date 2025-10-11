Тіна Кароль поставила на місце критиків її музики і зробила заяву: "Не зупиняє некомпетентна думка"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль поставила на місце критиків її творчості та зробила заяву.

Артистка у своєму Instagram зізнається, що час від часу стикається з гейтом, що стосується в тому числі й її музики. Однак співачка запевняє, що критика її зовсім не лякає. Якщо вона обґрунтована, то Тіна Кароль бере її до уваги та вступає в дискусію. В іншому ж випадку виконавиця не звертає на гейт. Артистка зазначила, що некомпетентна думка її не зупиняє. Тіна Кароль запевняє, що музику створює так, як відчуває і від щирого серця.

"Я ніколи не перекладала відповідальність на когось. Моя кар'єра завжди повністю залежала від мене особисто. Я добре розумію, що кожен свій крок я віддаю на розсуд людям, які можуть проходити мимо, кидати злі коментарі і просто зневажати без причини, а може бути й інакше. Я безстрашна в цьому виклику; мене не зупиняє некомпетентна думка. А з тими, з ким можу вступити в інтелектуальний дискурс, залюбки це зроблю. Чому це не збиває мене з мого шляху? Бо все пишеться від щирого серця і за покликом душі", - коментує співачка.

Артистка також наголосила, що повністю дотична до своєї творчості. Тіна Кароль запевняє, що контролює всі процеси – тексти, мелодії, кліпи та інше. За словами виконавиці, в цьому й є її самовираження та індивідуальність.

"Так, я контролюю кожну деталь; так, я сама режисер усіх сценаріїв і текстів, мелодій і творчої подачі. Це і є самовираження, це і є унікальність. Я ціную цю можливість", - підсумувала виконавиця.

