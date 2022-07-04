Тіна Кароль повернулася до України та похизувалася своїм врожаєм – фото

Тіна Кароль повернулася до України та похизувалася своїм врожаєм – фото

Відома співачка Тіна Кароль приїхала до України.

Артистка повернулася додому після чотирьох місяців еміграції. У Європі артистка активно виступала на благодійних концертах на підтримку України.

У своїх Instagram-stories зірка поділилася фото, зробленими у її заміському будинку. Як зазначила виконавиця, земля в саду така ж родюча, як і була. Також Тіна похизувалася врожаєм черешні і овочами на грядці.

Фото: instagram.com/tina_karol

Фото: instagram.com/tina_karol

Також знаменитість показала фото "їжаків", які виставлені на вулиці проти техніки російських окупантів.

Фото: instagram.com/tina_karol

"Та біль не вщухає. 131 день війни. Слава героям", - зазначила виконавиця.

Скоріше за все, Кароль приїхала на Батьківщину ненадовго. Вже 9 липня у зірки заплановано концерт у Дубліні.

Нагадаємо, колеги Кароль, співачка Оля Полякова також приїхала до України. Артистка показала, як її зустрічали вдома.

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