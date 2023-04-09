Тіна Кароль пояснила, чому не перекладатиме свої російськомовні пісні українською

Співачка Тіна Кароль має у своєму репертуарі чимало російськомовних хітів.

Як почалася повномасштабна війна, артистка від цих пісень повністю відмовилася та запевнила, що більше їх не виконуватиме. Також Тіна відмовилася перекладати треки. За словами артистки, зробити гарний переклад пісні – це складно. Виконавиці подобається, як прихильники можуть заспівати її російськомовний трек українською, але сама вона цього робити не буде.

Тіна Кароль

"На полиці лежать понад десяток хітів. Це не проміжні якісь пісні, це хіти. Це мій вибір. Не всі вони перекладаються. Особливо, маніфестово-ліричні. Це дуже складно. Хоча я бачила класні переклади українською, просто люди роблять. Ось хто звернеться, я тому готова дати право виконувати її українською. Сама я не робитиму цього, поки я не збираюся", - розповіла зірка в інтерв'ю на YouTube-каналі NM.

Тіна Кароль пояснила, що втратила якусь частину аудиторії, яка слухала саме її російськомовні треки. Утім, це було свідоме рішення артистки в інформаційній війні.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Це один із моїх спротивів, один із моїх кроків у цій інформаційній війні. Це дуже складно було насправді. Відмовляєшся від репертуару - якась частина людей не ходить на концерти, бо я не виконую ці хіти. Окей, але я це роблю, тому що я на 100% віддана своїй державі", - наголосила Кароль.

Нагадаємо, нещодавно артистка побувала на телебаченні у Молдові. Там знаменитість розповідала місцевим виданням правду про війну в Україні.

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