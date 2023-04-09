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Тіна Кароль пояснила, чому не перекладатиме свої російськомовні пісні українською

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
756
Час на прочитання
2 хв
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Тіна Кароль пояснила, чому не перекладатиме свої російськомовні пісні українською

Тіна Кароль

Артистка повністю відмовилася від композицій, які вона співає російською мовою.

Співачка Тіна Кароль має у своєму репертуарі чимало російськомовних хітів.

Як почалася повномасштабна війна, артистка від цих пісень повністю відмовилася та запевнила, що більше їх не виконуватиме. Також Тіна відмовилася перекладати треки. За словами артистки, зробити гарний переклад пісні – це складно. Виконавиці подобається, як прихильники можуть заспівати її російськомовний трек українською, але сама вона цього робити не буде.

Тіна Кароль / ©
Тіна Кароль

"На полиці лежать понад десяток хітів. Це не проміжні якісь пісні, це хіти. Це мій вибір. Не всі вони перекладаються. Особливо, маніфестово-ліричні. Це дуже складно. Хоча я бачила класні переклади українською, просто люди роблять. Ось хто звернеться, я тому готова дати право виконувати її українською. Сама я не робитиму цього, поки я не збираюся", - розповіла зірка в інтерв'ю на YouTube-каналі NM.

Тіна Кароль пояснила, що втратила якусь частину аудиторії, яка слухала саме її російськомовні треки. Утім, це було свідоме рішення артистки в інформаційній війні.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Це один із моїх спротивів, один із моїх кроків у цій інформаційній війні. Це дуже складно було насправді. Відмовляєшся від репертуару - якась частина людей не ходить на концерти, бо я не виконую ці хіти. Окей, але я це роблю, тому що я на 100% віддана своїй державі", - наголосила Кароль.

Нагадаємо, нещодавно артистка побувала на телебаченні у Молдові. Там знаменитість розповідала місцевим виданням правду про війну в Україні.

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Дата публікації
Перегляди
756
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