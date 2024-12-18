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Тіна Кароль пояснила, чому серед учасників нацвідбору на "Євробачення" немає розкручених артистів

Тіна Кароль пояснила, чому серед учасників нацвідбору на "Євробачення" немає розкручених артистів

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Виконавиця назвала дві основні причини.

Українська співачка Тіна Кароль, яка цьогоріч стала продюсеркою Національного відбору на "Євробачення-2025", пояснила, чому жоден з іменитих артистів не подавав заяву на участь у конкурсі.

Йдеться саме про виконавців, які вже мають шалену популярність та чималу аудиторію. Кароль у коментарі Анні Тульєвій пояснила, що артисти з досвідом розуміються на підводних каменях. Продюсерка шоу вважає, що виконавці не квапляться подавати заявку на участь у нацвідборі, адже розуміють, що "Євробачення" – це дорого. У разі перемоги, поїздка на міжнародну сцену стане артистові в чималу суму.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Жодний артист, який має більш менш розкручене ім'я, не подав свою заявку. Напевно, це пов'язано з тим, що артист, який на сцені і добре розуміється на кошторисі кожного виходу на сцену і бекстейджової роботи, розуміє, що "Євробачення" – це дорого. Дорого саме для артиста", - переконана Кароль.

Також є інша причина, чому деякі артисти не можуть подавати заявку на участь у конкурсі. Це пов'язано з поїздками до Росії після анексії Криму та початку війни на сході України. За правилами "Суспільного", артисти, які були в РФ після 2014 року, не можуть представляти країну на "Євробаченні".

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol
Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

"Багато артистів, які не можуть подати свої заявки через правила, які існують від "Суспільного". Це перетин кордону. І це вже, знаєте, їхня особиста справа, ми це не коментуємо. Я це не коментую", - додала продюсерка шоу.

Тим не менш, Тіна Кароль переконана, що завдяки нацвідбору на "Євробачення" на українській сцені засяють нові імена і талановиті артисти матимуть змогу заявити про себе.

Нагадаємо, наразі в Україні активно готуються до Національного відбору. Нещодавно стало відомо, хто претендує стати членами журі конкурсу.

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