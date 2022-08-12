Тіна Кароль придбала квартиру родині 9-річного хлопчика, який вів щоденник у зруйнованому Маріуполі

Власник щоденника про життя в окупованому Маріуполі, 9-річний Єгор, нині у безпеці і вже готується йти до школи.

Раніше ТСН розповідала, як дитина вела свої записи, живучи під обстрілами, з нестачею води та їжі, і втрачала рідних. А згодом показувала як хлопчику, разом із мамою, сестрою та бабусею, вдалося вибратися звідти.

Родина Єгорчика нині мешкає в Києві, у квартирі яку їм тимчасово надали не байдужі співвітчизники, йдеться у сюжеті ТСН. Останні записи хлопчик робив ще в окупації. А коли вибралися, тільки малював трохи. Обгорілі будинки й собак; лампу в підвалі, яка з часом згасла; і їжу, про яку мріяв, і якої бракувало.

Дитяча щирість і відвертість, серед руйнацій голоду та смерті, неабияк вразила Україну ...та світ. Щоденник Єгорчика побачили ще до того як він вибрався з Маріуполя. Дитячі записи оприлюднив двоюрідний дідусь хлопчика, який тоді першим дістався Запоріжжя.

Змарнілому і пригніченому Єгорчику, його сестрі, мамі та бабусі, вдалося вибратися лише через місяць після дідуся.

"У доньки голова, пальці, у сина на спині з долонею, просто все видране, у мене на стегні, на руці поранення… А тато вмер від травм. За вісім днів стік кров'ю, допомоги не було жодної", - розповідає мама Єгора.

Де нині 9-річний автор щоденника про життя в пеклі Маріуполя

Про ці жахи, ще й дитячими очима, на той момент знали уже, як в Україні так і далеко за її межами. Зокрема чули і з уст відомих українців на численних благодійних концертах, у підтримку України.

Співачка Тіна Кароль про щоденник Єгорчика дізналася із соцмереж. Тоді ж наважилася прочитати його і зі сцени, щоб глядачі спробували зрозуміти увесь біль, який переживають українські діти під час війни.

Небайдужі українці зголосилися допомогти родині з житлом. На усе літо дозволили безкоштовно жити в квартирі у Києві. На довше Олена й сама не хотіла б, бо хоч і виховує дітей одна, вже шукає роботу, планує їм школу, і почала шукати житло.

"Я шукала квартиру, у мене ледь не була істерика. Або ціни зависокі, або квартира не дуже. Я сиділа і думала, що вдома у мене в Маріуполі було все. Я тільки-но зробила ремонт… І тепер отак", - говорить мама Єгора Олена.

Аж тут, одного ранку - телефонний дзвінок. Це був менеджер Тіни Кароль. В Олени аж перехопило подих. А чоловік продовжив: "Сказав, що Тіна читає на концертах щоденника, він запитав, чи є, де нам жити. Я сказала, що ні і він сказав, що Тіна хоче подарувати нам квартиру. Це був шок", - сказала Олена.

А далі все мов по нотах: визначилися з регіоном, невеликим містечком - Бурштин на Івано-Франківщині, і, звісно, квартирою. Яку одразу й поїхали оглянули - сподобалася. Поряд і ліс і озеро, й майданчики для гри.

Для зручності, команда співачки, квартиру одразу умеблювала. Родина Єгорчика розраховує переїхати вже за тиждень. Аби ще встигнути подати документи до школи: Єгору знову в третій клас, Вероніці у дев'ятий.

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