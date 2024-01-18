Тіна Кароль приголомшила виконанням складної асани з йоги і розкрила секрет своєї стрункості

Українська співачка Тіна Кароль вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками.

Фани поставили чимало запитань, зокрема, вони не оминули увагою бездоганну фізичну форму артистки. У Кароль поцікавилися, як їй вдається бути такою стрункою.

Співачка не стала приховувати, а чесно зізналась, як стежить за фізичною формою. Загалом, Тіна Кароль займається йогою, до того ж вона обрала один із найскладніших стилів – аштанга. Також знаменитість налаштовує своє мислення.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

До речі, Тіна Кароль на свіжому фото також продемонструвала, як займається йогою. Артистка виконала одну з найскладніших асан – зхрестила ноги та повністю підняла себе лише руками.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль разом із 15-річним сином насолоджувалася відпочинком у Карпатах. Артистка показувала, чим саме вони займалися, а також, як вона загартовувалася. До слова, співачка просто босоніж ходила підлогою, що була встелена снігом.

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