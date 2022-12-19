Тіна Кароль приголомшила, як її благодійний фонд під час війни допомагає Україні

Також артистка нагородила дітлахів, які наближають Україну до перемоги.

У День святого Миколая, 19 лютого, співачка Тіна Кароль разом з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським вручили подарунки юним українцям, які проявили сміливість та героїзм під час війни.

Серед нагороджених - діти, які допомагають поліцейським, рятувальникам, нацгвардійцям та прикордонникам давати відсіч ворогу. Кожен та кожна з нагороджених робить свій маленький, але значний внесок у майбутню перемогу України.

Тіна Кароль та Денис Монастирський

"Ваші історії надихають не лише мене, а й увесь наш великий колектив та всю країну. Цей непростий час показує, що герої серед нас", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Разом з міністром внутрішніх справ дітей-героїв нагороджувала українська співачка Тіна Кароль.

"Серед вас точно є майбутні міністри, співачки, лікарі, а можливо і президент. Кожен з вас вже сьогодні став особистістю та, проявивши надзвичайну сміливість, є невід'ємною частинкою нашої держави", - прокоментувала артистка.

Після нагородження Тіна Кароль у колі з дітьми заспівали композицію "Україна - це ти".

Також 19 грудня Фонд Тіни Кароль надав допомогу Черкаському обласному онкологічному диспансеру, передавши до дитячого відділення необхідний запас медикаментів та спеціальний холодильник для їхнього зберігання. У межах своєї діяльності фонд надав допомогу завдяки пожертві, отриманої від зборів з концерту на підтримку України VOICE of PIACE, який відбувся в Алмати у липні цього року.

"Боротися із хворобою на тлі війни – подвійне випробування для наших дітей. Діти, які борються з онкологією, потребують ліків негайно, у них немає часу чекати на завтра. Мій фонд докладе всіх зусиль, щоб наша допомога була вчасною", - каже Тіна Кароль.

Фонд співачки також оприлюднив суспільний звіт за 2022 рік, згідно з яким надано допомогу онко лікарням у Тернополі, Чернівцях, Хмельницькому, Мукачеві, Харкові, Луцьку, Одесі, Львові та Дергачі на загальну суму понад 1,5 млн гривень.

Окремим напрямком роботи фонду 2022 року стала допомога українцям, які постраждали від воєнних дій росії проти України, а також підтримка дітей військових.

Зокрема, Фонд Тіни Кароль придбав квартиру сім'ї 9-річного Єгора з Маріуполя, який вів щоденник з окупованого міста; реалізував проєкт співачки "Шкільний рюкзак", в рамках якого було закуплено необхідне шкільне приладдя для дітей полку "Азов", які пішли до першого класу; закупив автомобіль для розвідувальної групи, де служить Даніель Салем; придбав утеплену форму для прикордонних загонів ЗСУ.

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