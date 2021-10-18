Тіна Кароль прилетіла до Лондона та приголомшила фото з 12-річним сином: "Вже вище мами"

Співачка показала підрослого Веніаміна.
Українська співачка Тіна Кароль прилетіла до Великої Британії в гості до сина.
Так, 12-річний Веніамін навчається за кордоном. Хлопчик на канікули приїздить до України, втім, цього разу артистка сама вирішила навідатися до нащадка. У своїх Instagram-stories виконавиця показала, як гуляла з юнаком Лондоном. На світлині вони постали, позуючи на Таверському мості.
"Дівчата, лише з мого дозволу", – написала зірка.
Юзери були приголомшені, наскільки виріс Веня. Про це вони написали у коментарях на фансторінці Кароль в Instagram.
- Веня вже вище Тіни!
- Тіно, чекай невістку
- Просто син, просто рідний, просто тепло
Також співачка розмістила селфі, яке зробила з сином в авто.
Читайте також: