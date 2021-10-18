Тіна Кароль прилетіла до Лондона та приголомшила фото з 12-річним сином: "Вже вище мами"

Тіна Кароль прилетіла до Лондона та приголомшила фото з 12-річним сином: "Вже вище мами"

Співачка показала підрослого Веніаміна.

Українська співачка Тіна Кароль прилетіла до Великої Британії в гості до сина.

Так, 12-річний Веніамін навчається за кордоном. Хлопчик на канікули приїздить до України, втім, цього разу артистка сама вирішила навідатися до нащадка. У своїх Instagram-stories виконавиця показала, як гуляла з юнаком Лондоном. На світлині вони постали, позуючи на Таверському мості.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tina_karol

"Дівчата, лише з мого дозволу", – написала зірка.

Юзери були приголомшені, наскільки виріс Веня. Про це вони написали у коментарях на фансторінці Кароль в Instagram.

Веня вже вище Тіни!

Тіно, чекай невістку

Просто син, просто рідний, просто тепло

Також співачка розмістила селфі, яке зробила з сином в авто.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tina_karol

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