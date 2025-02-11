Тіна Кароль припустила, яке місце Ziferblat посяде на "Євробаченні-2025" у Швейцарії

Продюсерка нацвідбору Тіна Кароль припустила, яке місце гурт Ziferblat посяде на "Євробаченні-2025", яке відбудеться у Швейцарії.

Артистка говорить, що на пісенному конкурсі можна очікувати що завгодно. Співачці неабияк хотілося б, щоб Європа підтримала українців, а гурт Ziferblat привіз перемогу. Тіна Кароль додала, що, звичайно, було б неабияк чудово, щоб "Євробачення" відбулося в Україні, аби до країни приїжджали та допомагали відновлюватися. Однак, щоб це сталося, спочатку потрібно дочекатися завершення війни.

"Євробачення" – це деколи цирковий виступ, деколи – геополітичне питання. Ми це постійно спостерігаємо. Можна казати, що цього немає, звичайно ж, але це не так. Тому б я хотіла, щоб світ захотів підтримати Україну, це перше. Друге – підтримати Україну економічно. І щоб цей конкурс приїхав до нас у рамках навіть такої місії відновлення держави в усіх сенсах: і туристичних, і так далі. Але для цього треба завершити війну", - розповіла артистка в ефірі "Нашого радіо".

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Тим часом ведучий Андрій Чорновол попросив Кароль прокоментувати конкурсну пісню гурту, адже йому вона не запам'яталася. Виконавиця ж переконана, що єврофани будуть слухати композицію в період "Євробачення". Однак, на думку артистки, аби виступ Ziferblat запам'ятався надовго, необхідно підготувати феєричний номер.

"Євробачення" – це про перформанс. Я не згадую пісню минулорічного переможця. І таких буде безліч. Я просто скажу, що це тут і зараз. Пісня буде слухатися фанами "Євробачення" безумовно. Але не факт, що перформанс буде переконливий. Те, що сталося на нацвідборі…Всі слухали одне, а проголосували за інше", - додала артистка.

Нагадаємо, нацвідбір на "Євробачення-2025" відгримів у суботу, 8 лютого. Українці традиційно з гумором відреагували на шоу. Пропонуємо подивитися меми, які створили про фінал нацвідбору.

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