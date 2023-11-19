Тіна Кароль привітала сина-красеня з 15-річчям і пригрозила майбутній невістці: "Стережіться свекрухи"

Українська співачка Тіна Кароль привітала свого сина Веніаміна з днем народження.

18 листопада хлопець відсвяткував 15-річчя. З цієї нагоди зіркова мама поділилася з шанувальниками в Instagram відео з Венєю, зняте під час їхньої спільної фотосесії.

На атмосферних чорно-білих кадрах Кароль з гордістю дивиться на сина, вони мило спілкуються та обіймаються. Артистка також залишила допис під роликом, у якому зазначила, що вкладає все найкраще у свого сина. А також пригрозила майбутній невістці:

"Кожна мати покладає всі надії на своїх дітей, і я - не виключення. Все найкраще, що маю і можу, вкладаю в тебе. Ти - найбільша інвестиція мого життя, такий дорослий, вже 15! Як тебе комусь віддати згодом. Ох, дівчата! Стережіться свекрухи. Любий та єдиний", - підписала відео Кароль.

Тіна Кароль милим відео привітала сина з 15-річчям

Своєю чергою, шанувальники долучилися до привітань і зазначили, що Веніамін все більше стає схожим на свого батька, продюсера Євгена Огіра:

Ідеальне поєднання мами і тата

Який гарний у вас син. Чоловік би пишався ним. Колись ви були його опорою, а ще трохи – і він стане вашою

Дуже схожий на чоловіка! Гарний хлопець! А яка мама – поруч як подружка

Мама як сестричка

Копія Євгена!

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль потішила прихильників своєю гарною фотосесією. Зірка постала на кадрах у в'язаному топі і продемонструвала свої стрункі форми.

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