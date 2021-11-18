Тіна Кароль привітала сина з 13-річчям та показала іменинника-красеня

Веніамін святкує день народження 18 листопада.

У відомої співачки Тіни Кароль сьогодні особливий день.

Так, 18 листопада її син Веніамін Огір святкує день народження. Йому виповнюється 13 років. Хлопець живе та вчиться у Великій Британії. Попри робочий графік, зірка виділила час та полетіла до Лондона одразу з Грузії, де перебувала з промотуром альбому "Двойной рай", аби привітати нащадка. В Instagram-stories артистка показала фото з іменинником-красенем та чуттєво до нього звернулася.

Тіна Кароль з сином / instagram.com/tina_karol

"Я все для тебе. З днем народження, моє щастя", – написала знаменита матуся.

Також Тіна вбралася у футболку з написом "My Boss is VEN" – у Лондоні хлопця називають Веном. Зі свого боку, помітно підрослий іменинник позував у шкільній формі.

Зауважимо, син Тіни живе та навчається у Лондоні від 7 років.

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