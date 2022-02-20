Тіна Кароль про фейкову довідку Alina Pash: "Я запитувала, чи все гаразд зі співачкою"

Тіна Кароль про фейкову довідку Alina Pash: "Я запитувала, чи все гаразд зі співачкою"

Артистка переконана, що скандалу можна було б уникнути.

Українська співачка Тіна Кароль цьогоріч була суддею нацвідбору на "Євробачення".

Звісно ж, вона переймається через скандал, який трапився після фіналу. "Світському життю" Тіна розповіла, що цього б можна було уникнути, аби всіх кандидатів ретельно перевірили.

"Це ж можна передбачити, перевірити. Якщо є якісь конкретні принципи та правила, то вже візьміть та перевіряйте всіх. Не потрібно потім дивуватися", - говорить Кароль.

Також виконавиця додала, що запитувала в організаторів нацвідбору, чи перевіряли вони Alina Pash, адже у всіх учасників має бути чудова репутація. Виконавиці ж відповіли, що все добре.

Alina Pash / instagram.com/alinapash

"Я запитувала, чи все гаразд з Alina Pash. Мені відповіли, що все гаразд. Ми перевірили. Я відчувала, що буде скандал. Вона в мене брала участь у "Молодій крові". Я її реально поважаю як виконавицю, але нацвідбір - це тонка структура.Треба мати кришталево чисту репутацію, щоб вже йти на нацвідбір. Навіть у члена журі має бути якась така репутація", - додала Кароль.

Також співачка додала, що зовсім не проти того, аби Kalush Orchestra виступив від України на "Євробаченні-2022".

Читайте також: