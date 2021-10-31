Тіна Кароль про ревнощі сина: "Від кого збираєшся народити сестричку"

Артистка також зізналася, що на тему сексу просить поговорити з сином чоловіків зі свого оточення.

Співачка Тіна Кароль розповіла про 12-річного сина Веніаміна.

Артистка зізналася у програмі "Світське життя", що їй деколи складно встигати за дорослішанням нащадка. Так, юнак вже починає цікавитися відвертими темами, чим нерідко спантеличує зіркову маму. Тож на тему стосунків та сексу виконавиця просить поговорити чоловіків зі свого оточення.

"Це складно, тому що я маю йому пояснити такі питання, деколи чоловічі. І я, чесно кажучи, звертаюсь до чоловіків зі свого оточення, щоб поговорили з ним на цю тему. Якщо чесно, в школі їх всьому вже навчили. Навіть навчають різноманіттю стосунків, тому що буває і по іншому", – поділилася знаменитість.

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Розповіла Тіна і про ревнощі Вені. Так, зірка раніше говорила, що мріє народити донечку. Втім, її сина хвилює, хто ж буде батьком.

"А це від кого ти збираєшся народити сестричку? А це від кого?". Це питання ставить в глухий кут. Він дуже ревнує", – зізналася Кароль.

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