Тіна Кароль про те, як ледь не задихнулась: "Воно почало мене душити, а у кімнаті нікого"

Тіна Кароль про те, як ледь не задихнулась: "Воно почало мене душити, а у кімнаті нікого"

Тоді зірка готувалась до свого сольного концерту "Інтонації".

Відома українська співачка та екстренерка "Голосу країни" Тіна Кароль, яка нещодавно назвала свої шкідливі звички, пригадала, як ледь не задихнулась.

Це сталось тоді, коли зірка готувалась до свого сольного концерту "Інтонації". У своєму виступі артистка хотіла показати дуальність особистості, багатогранність жінки.

Концерт Тіни Кароль / скріншот з відео

Тому Тіна планувала, аби танцівниці на шоу були неначе її двійниками. Щоб цього досягти, артистка думала зробити силіконові маски.

"Я поперлась сама до підвалу, де хлопці професійно роблять маски. Вони замотали мою голову гіпсом. Залишили лише отвори для носу, аби я могла дихати. Цей гіпс почав сохнути і поступово здавлюватися. Воно почало душити мене, я розумію, що в кімнаті нікого немає", - пригадала виконавця.

Тіна зізнається на YouTube-каналі, що в неї тоді почалася панічна атака. Вона намагалась їх якось покликати.

"Вони прийшли, сказали, якщо знімемо гіпс, то маска не вийде. Я дала зрозуміти, що гіпс знімаємо. Вони якось зробили ті маски. Вони були такі жахливі. Тому ми відмовились від цієї ідеї", - розповіла артистка.

Концерт Тіни Кароль / скріншот з відео

Натомість двійників знаменитість таки зробила. На концерті у танцівниць та Тіни були однакові зачіски, вбрання та у всіх були нафарбовані губи червоною помадою.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль шокувала відео, як стоїть на цвяхах. У співачки є нове захоплення.

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