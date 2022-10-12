Тіна Кароль прокляла Путіна в емоційному вірші: "Старий людоїд – ось так і прославишся"

Українська співачка Тіна Кароль разом з українцями болісно переживає масовані ракетні обстріли, які 10 жовтня рф завдала по Україні.

Під впливом цих подій артистка створила вірш, у якому прокляла російського диктатора Путіна. Кароль називає бункерного "старим людоїдом", який так і прославиться на весь світ. Зазначає, що він "хильне отрути у твоєму ж колі", зазначає, що Путін "не Месія і не місія веде" його.

Свій твір Тіна Кароль опублікувала в Telegram-каналі.

Шанувальники підтримали свою кумирку і поділилися емоціями від побаченого: "Кожне слово в точку", "сильно", "настільки сильно сказано!".

Ракетний обстріл України

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України. Обстріли були в Харкові, Києві, Львові, Кременчуці, Миколаєві, на Дніпропетровщині, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтавській областях та в інших населених пунктах.

Терористи завдали ракетного удару по центру Києва. Внаслідок ракетного обстрілу у Києві загинув 41-річний начальник відділу департаменту кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу. Загалом відомо про 5 загиблих людей від російських ракет, якими окупанти вдарили по декількох районах Києва 10 жовтня.

Також росіяни вбили лікарку з "Охматдиту", яка саме їхала на роботу. Сиротою залишилася 5-річна дитина.

10 жовтня Росія обстріляла Львів. Через удари по енергетичній інфраструктурі області 90% Львова залишилося без електрики.

Читайте також: