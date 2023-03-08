Тіна Кароль прокоментувала смерть речниці ДСНС Євгенії Дудки, яку знала особисто

Артистка провідувала Євгенію у лікарні в Берліні, де речниця перебувала на реабілітації.

Співачка Тіна Кароль прокоментувала смерть речниці Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенії Дудки, якої не стало 7 березня.

Як відомо, Євгенія серйозно постраждала під час російського ракетного обстрілу по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року. Протягом 11 місяців речниця ДСНС боролася за життя в Україні та Німеччині, де проходила реабілітацію.

Тіна Кароль провідувала Євгенію Дудку у лікарні в Берліні в листопаді 2022 року

Три місяці тому Тіна Кароль провідала Євгенію у лікарні в Берліні. Дізнавшись про смерть Євгенії, зірка відреагувала у сторіз своєї сторінки в Instagram.

Тіна розмістила чорно-білий кадр, де зображена у палаті разом з Євгенією, і підписала: "Світла пам'ять".

Тіна Кароль та Євгенія Дудка / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, що про смерть речниці ДСНС Євгенії Дудки повідомив її чоловік, рятувальник Ігор Гетало. 10 квітня 2022 року, під час російського ракетного удару по аеропорту в Дніпрі рятувальники потрапили під обстріл. Речниця ДСНС отримала найтяжчі поранення. Спочатку Євгенію лікували у Дніпрі, та згодом доправили до клініки "Шаріте" в Німеччині. У лютому 2023 року вона повернулась в Україну, бо була незадоволена лікуванням за кордоном.

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