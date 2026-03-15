Тіна Кароль просто на сцені втрапила у конфуз і майстерно вийшла із ситуації: "Сукня не витримала"

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Реклама

Українська співачка Тіна Кароль під час церемонії MUZVAR AWARDS у Палаці спорту втрапила у неприємну ситуацію.

Зірка була секретною гостею на вечорі нагородження й потішила глядачів своїми гучними хітами. До того ж перформанс доповнював балет. Тож феєричний виступ був наповнений не лише сильним вокалом, але й шаленими танцями й підтримками. Та під час однієї із взаємодій з танцівником у Тіни несподівано розійшлася сукня. Відео поширила юзерка в Instagram з ніком _natali_tn_ й зазначила, що «навіть сукня не витримала такого виступу».

Спочатку зірку охопив легкий шок, але моментально вона зібралася та вдала, що нічого не сталося. Виконавиця майстерно продовжила грати сценку відповідно до настрою пісні «Тепер я знаю». До речі, це вперше, коли Тіна Кароль наживо виступила з українськомовною версією пісні «Зачем я знаю».

Реклама

Дата публікації 17:40, 15.03.26

Врешті, артистка повністю закінчила свій енергійний виступ, а потім непомітно для глядачів виправила ситуацію із сукнею. А у своєму фотоблогу поділилася незабутніми враженнями і вдячністю.

«Це було надзвичайно, по-особливому та дуже хвилююче. Вперше зазвучала пісня „Тепер я знаю“ на сцені українською. Ми це зробили! Дякую команда! Дякую глядачі! Дякую», — зазначила Тіна.

