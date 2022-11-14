Тіна Кароль просто під час виступу у Берліні зателефонувала військовим, які служать на передовій

Українська співачка Тіна Кароль нещодавно виступала у Берліні, Німеччина.

Під час свого концерту артистка несподівано зателефонувала військовим, які нині служать на передових позиціях.

"Зворушливий момент для всіх. Під час мого концерту - відеодзвінок у реалтаймі хлопців з фронту. Це про єднання нації, це про підтримку та наснагу, це про шану та увагу нашим захисникам. Цвіт нації! Хлопці Чернівецького прикордонного загону, які зараз перебувають в Донецькій області, отримали комплекти утеплення від мого фонду. Слава нашим людям і нашим Героям! Вільні! Нескорені!", - наголосила Тіна.

Зазначимо, фонд Тіни Кароль нещодавно передав комплекти утеплення бійцям Чернівецького прикордонного загону. Вони нині боронять Україну від російських окупантів у Донецькій області.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль неочікувано з'явилася на шоу "Голос країни-12", аби допомогти тренерці Олі Поляковій. У кінці випуску артистка зворушливо заспівала з учасником проєкту, який приїхав до України з Казахстану.

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