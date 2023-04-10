Тіна Кароль просто зі сцени ніжно заговорила про відомого співака: "Найкращий чоловік у світі"

Також артистка висловилася про маму цього виконавця.

Українська співачка Тіна Кароль відіграла концерт у Молдові. Під час свого виступу виконавиця неочікувано просто зі сцени заговорила про відомого співака.

Кароль назвала виконавця найкращим чоловіком у світі, після її сина, звісно ж. Також артистка сказала, що цей відомий співак – чесний та благородний красень. Такі теплі слова Тіна адресувала молдовському артисту Дану Балану.

Зокрема, мама співака прийшла на концерт Кароль. Тож Тіна просто зі сцени висловилася про сина Людмили Борисівни. Також виконавиця адресувала теплі слова і мамі Балана.

"Ну і красень, найкращий чоловік у світі після сина… Мама Люда, мама Дана Балана сьогодні в залі. Людмило, ви красива, надихаєте. Ви народили красеня – благородного, чесного! Браво!" – сказала Тіна.

Зазначимо, нещодавно Тіна Кароль отримала від прихильників цікавий подарунок, який залюбки вже приміряла на себе. Артистці подарували джинсову куртку, де вона зображена в обіймах Дана Балана.

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