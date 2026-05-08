Тіна Кароль приголомшила стійкою в планці майже дві години і встановила рекорд України
Щоправда, є один нюанс.
Українська співачка Тіна Кароль приголомшила стійкою в плані майже дві години і встановила рекорд.
7 травня у Києві відгриміло вже шостий рік поспіль «Нашебачення». Шоу, в якому беруть участь безліч українських артистів, організовують з метою збору коштів для українських захисників.
Цьогоріч у заході взяла участь співачка Тіна Кароль. Артистка стояла в планці та намагалась встановити рекорд України, і їй це вдалося. Щоправда, є один нюанс.
Зазначається, що в залі дійсно були присутні представники Книги рекордів України, які фіксували результати. Тіні вдалося простояти в планці 1 годину 54 хвилини. Як зазначив ведучий «Нашебачення» Фіма Константиновський — це дійсно рекорд: «Тіна Кароль встановила рекорд — 1 година 54 хвилин в планці. Новий рекорд України».
Згодом своє слово взяв і представник Книги рекордів України. Він розпочав у офіційному тоні, а потім з гумором дав зрозуміти, що то все жарт: «Як офіційна людина — представник Книги рекордів України — офіційно заявляю, що це все п**дьож».
До речі, про жарт засвідчує й диплом, який вручили Тіні Кароль, про феноменальне утримання планки. Там з гумором йшлося про те, що співачка «уникала позу „планка“ майже три години».
Нагадаємо, під час «Нашебачення» окремої уваги заслуговував виступ артиста LAUD. Виконавець потролив співачку Руслану та підірвав Мережу дикими танцями з бубнами.