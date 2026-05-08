Тіна Кароль приголомшила стійкою в планці майже дві години і встановила рекорд України

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль приголомшила стійкою в плані майже дві години і встановила рекорд.

7 травня у Києві відгриміло вже шостий рік поспіль «Нашебачення». Шоу, в якому беруть участь безліч українських артистів, організовують з метою збору коштів для українських захисників.

Цьогоріч у заході взяла участь співачка Тіна Кароль. Артистка стояла в планці та намагалась встановити рекорд України, і їй це вдалося. Щоправда, є один нюанс.

Зазначається, що в залі дійсно були присутні представники Книги рекордів України, які фіксували результати. Тіні вдалося простояти в планці 1 годину 54 хвилини. Як зазначив ведучий «Нашебачення» Фіма Константиновський — це дійсно рекорд: «Тіна Кароль встановила рекорд — 1 година 54 хвилин в планці. Новий рекорд України».

Тіна Кароль на шоу «Нашебачення» / © скриншот з відео

Згодом своє слово взяв і представник Книги рекордів України. Він розпочав у офіційному тоні, а потім з гумором дав зрозуміти, що то все жарт: «Як офіційна людина — представник Книги рекордів України — офіційно заявляю, що це все п**дьож».

До речі, про жарт засвідчує й диплом, який вручили Тіні Кароль, про феноменальне утримання планки. Там з гумором йшлося про те, що співачка «уникала позу „планка“ майже три години».

Саме такий диплом отримала Тіна Кароль / © скриншот з відео

