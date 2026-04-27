Гламур
596
2 хв

Тіна Кароль публічно відповіла на закиди Огнєвіч: "Причинно-наслідковий зв’язок інший"

Співачка пояснила, що стоїть за красою, після заяви Злати про гроші.

Анастасія Гребешко
Злата Огнєвіч, Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль відреагувала на слова Злати Огнєвіч про гроші та секрет краси — у Мережі спалахнула нова дискусія про догляд і дисципліну.

Інтерв’ю Злати Огнєвіч швидко розійшлося соцмережами. Особливо фрагмент, де артистка згадує фінансовий бік догляду за собою. Користувачі почали активно обговорювати, чи справді зовнішність безпосередньо залежить від бюджету. До розмови долучили й іншу попзірку — Тіну Кароль. Саме її ім’я часто з’являється у подібних дискусіях про «вічну молодість». Тож реакція не змусила на себе чекати. І вона виявилася доволі різкою.

«У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя — а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика», — пояснила Огнєвіч у коментарі для каналу Okay Eva.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Співачка також наголосила, що не вірить у швидкі рішення і не сприймає процедури як «чарівну пігулку». За її словами, важлива саме системність і помірність у всьому. Вона не курить, контролює споживання алкоголю і не виключає, що в майбутньому може звернутися до пластичної хірургії.

«Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе — це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра — це ваші звички й стиль життя. Причинно-наслідковий звʼязок в іншому!» — відреагувала Кароль.

Коментар Тіни Кароль

Її коментар з’явився після того, як у Мережі почали поширювати уривок інтерв’ю без контексту. Через це слова Огнєвіч сприйняли значно прямолінійніше, ніж вони звучали у повному викладенні. Втім, саме ця інтерпретація й стала тригером для публічної відповіді.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огнєвіч зробила неоднозначну заяву про Тіну Кароль і чому не бачить її своєю подругою.

