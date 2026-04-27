Тіна Кароль публічно відповіла на закиди Огнєвіч: "Причинно-наслідковий зв’язок інший"

Злата Огнєвіч Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль відреагувала на слова Злати Огнєвіч про гроші та секрет краси — у Мережі спалахнула нова дискусія про догляд і дисципліну.

Інтерв’ю Злати Огнєвіч швидко розійшлося соцмережами. Особливо фрагмент, де артистка згадує фінансовий бік догляду за собою. Користувачі почали активно обговорювати, чи справді зовнішність безпосередньо залежить від бюджету. До розмови долучили й іншу попзірку — Тіну Кароль. Саме її ім’я часто з’являється у подібних дискусіях про «вічну молодість». Тож реакція не змусила на себе чекати. І вона виявилася доволі різкою.

«У нас просто є гроші за собою доглядати. Спосіб життя — а це дуже чітка дисципліна, бо без неї нічого не буде. Це харчування, тренування, сон. Косметолог не раз на пів року, а постійні процедури. Дуже якісна доглядова косметика», — пояснила Огнєвіч у коментарі для каналу Okay Eva.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Співачка також наголосила, що не вірить у швидкі рішення і не сприймає процедури як «чарівну пігулку». За її словами, важлива саме системність і помірність у всьому. Вона не курить, контролює споживання алкоголю і не виключає, що в майбутньому може звернутися до пластичної хірургії.

«Гроші не роблять людину красивою. Стимул і бажання бути кращою версією себе — це породжує дисципліну, системність. Фігура і шкіра — це ваші звички й стиль життя. Причинно-наслідковий звʼязок в іншому!» — відреагувала Кароль.

Коментар Тіни Кароль

Її коментар з’явився після того, як у Мережі почали поширювати уривок інтерв’ю без контексту. Через це слова Огнєвіч сприйняли значно прямолінійніше, ніж вони звучали у повному викладенні. Втім, саме ця інтерпретація й стала тригером для публічної відповіді.

