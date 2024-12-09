Тіна Кароль публічно звернулася до гумористки Мандзюк, яка звинуватила її у "брехливості"

Артистка неочікувано запропонувала гумористці зустрітися.
Українська співачка Тіна Кароль відповіла на закиди у свій бік від гумористки Валерії Мандзюк.
Річ у тім, що Мандзюк нещодавно розкритикувала співачку. Блогерка звинуватила її у "брехливій дешевій скромності". Мовляв, Кароль демонструє свої поїздки в Укрзалізниці спеціально, щоб показати, що вона "з народом". Бо насправді ж, на думку Валерії, виконавиця має вдосталь можливостей для персонально трансферу.
Своєю чергою, Тіна також знайшла слова у відповідь гумористці. Так, у своїх сторіз зірка запропонувала Мандзюк проїхатися з нею у потязі й випити у купе чаю за розмовою. І пояснила, що обирає потяг, бо це – найкомфортніший для неї транспорт на дальні відстані.
"Привіт, будемо знайомі тепер, Лєро Мандзюк. Дякую за комплімент і скажу, що Укрзалізниця топова! Я завжди обираю виспатись у поїзді та випити чай з чебрецем. Запрошую на таку подорож. Нам буде про що поспілкуватись. Обирай: Дніпро, Львів чи Івано-Франківськ", - відреагувала Кароль.
Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль показала свого підрослого сина Веніаміна. На новому фото хлопець попозував з мамою у військовій формі.
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