Тіна Кароль різко відповіла на закиди про "зіркову хворобу" й ігнорування фанатів

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на черговий скандал довкола її імені.

Річ у тому, що після одного з її нещодавніх виступів один з юзерів у TikTok з ніком natural_alberto2.0 записав відео з обуренням. Зокрема, він надав розголосу ситуації, коли Тіна нібито відмовила публіці у фото з нею. За його словами, після того, як юрба хотіла зробити селфі, виконавиця "сказала "так, так, фотографуйтеся", розвернулася та пішла". Після інциденту чоловік припустив, що у Кароль розвинулася "зіркова хвороба".

Крім того, чоловік розповів, що співачка з охороною нібито розганяла людей в боки, коли йшла з локації після концерту. Зірка у коментарях розставила усі крапки над "і". Вона звинуватила юзера у спекуляції на її імені та додала, що насправді вона вдячна фанатам за увагу та завжди лишається з ними після шоу. А ситуацію з охороною аргументувала своєю безпекою та вимушеними мірами.

Тіна Кароль відповіла на емоційне відео юзера

"І знов дешева сенсація та спекуляція на моєму імені. Двадцять років я виходжу на сцену й двадцять років мої слухачі знають: я завжди була й залишаюся з ними, завжди знаходжу час для спілкування й завжди вдячна за любов, якою мене обдаровують. Коли охорона просить людину відійти, то це не є проявом зневаги, а є питанням безпеки, яка є обов’язком тих, хто відповідає за мій шлях до сцени чи після концерту. Записувати хайпові відоси про зворотнє — означає вводити людей в оману й свідомо атакувати мою репутацію. Але час, коли хтось вимірює власну вартість кількістю переглядів, здобутих брехнею, пройшов. Концерт був чудовий!" — відповіла Кароль.

