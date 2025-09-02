ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
361
Час на прочитання
2 хв

Тіна Кароль різко відповіла на закиди про "зіркову хворобу" й ігнорування фанатів

Юзер обурився поведінкою співачки після концерту — вона не забарилася з відповіддю.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на черговий скандал довкола її імені.

Річ у тому, що після одного з її нещодавніх виступів один з юзерів у TikTok з ніком natural_alberto2.0 записав відео з обуренням. Зокрема, він надав розголосу ситуації, коли Тіна нібито відмовила публіці у фото з нею. За його словами, після того, як юрба хотіла зробити селфі, виконавиця "сказала "так, так, фотографуйтеся", розвернулася та пішла". Після інциденту чоловік припустив, що у Кароль розвинулася "зіркова хвороба".

Крім того, чоловік розповів, що співачка з охороною нібито розганяла людей в боки, коли йшла з локації після концерту. Зірка у коментарях розставила усі крапки над "і". Вона звинуватила юзера у спекуляції на її імені та додала, що насправді вона вдячна фанатам за увагу та завжди лишається з ними після шоу. А ситуацію з охороною аргументувала своєю безпекою та вимушеними мірами.

Тіна Кароль відповіла на емоційне відео юзера

Тіна Кароль відповіла на емоційне відео юзера

"І знов дешева сенсація та спекуляція на моєму імені. Двадцять років я виходжу на сцену й двадцять років мої слухачі знають: я завжди була й залишаюся з ними, завжди знаходжу час для спілкування й завжди вдячна за любов, якою мене обдаровують. Коли охорона просить людину відійти, то це не є проявом зневаги, а є питанням безпеки, яка є обов’язком тих, хто відповідає за мій шлях до сцени чи після концерту. Записувати хайпові відоси про зворотнє — означає вводити людей в оману й свідомо атакувати мою репутацію. Але час, коли хтось вимірює власну вартість кількістю переглядів, здобутих брехнею, пройшов. Концерт був чудовий!" — відповіла Кароль.

Нагадаємо, нещодавно співачка Настя Каменських уперше прокоментувала скандал з ювелірним брендом, який розірвав співпрацю з нею.

Дата публікації
Кількість переглядів
361
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie