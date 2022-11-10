Тіна Кароль різко відреагувала на виступ Валерія Меладзе у Москві

Співачка пояснила, чому не вірить в щирість росіян.

Українська виконавиця Тіна Кароль різко прокоментувала виступ у Москві артиста Валерія Меладзе, який наприкінці лютого закликав припинити війну в Україні.

Артистка зазначила, що ще тоді не вірила словам співака, і нині він підтвердив її здогадки. Зокрема, Меладзе "перевзувся" та почав виступати у Росії. Ба більше, той співає на одній сцені з путіністом Філіпом Кіркоровим, який прославляє російських окупантів.

Тіна Кароль переконана, що співак обрав замість совісті та правди – гроші.

"Послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто "кається", - зазначила Кароль.

Тіна Кароль висловилась про Валерія Меладзе / Фото: instagram.com/tina_karol

Зазначимо, наприкінці лютого, коли Росія вороже вторглася до України, Валерій Меладзе закликав припинити військові дії та сісти за стіл перемовин. Утім, виконавець різко "перевзувся" та почав виступати у Росії.

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