Тіна Кароль різко відреагувала на виступ Валерія Меладзе у Москві

Співачка пояснила, чому не вірить в щирість росіян.
Українська виконавиця Тіна Кароль різко прокоментувала виступ у Москві артиста Валерія Меладзе, який наприкінці лютого закликав припинити війну в Україні.
Артистка зазначила, що ще тоді не вірила словам співака, і нині він підтвердив її здогадки. Зокрема, Меладзе "перевзувся" та почав виступати у Росії. Ба більше, той співає на одній сцені з путіністом Філіпом Кіркоровим, який прославляє російських окупантів.
Тіна Кароль переконана, що співак обрав замість совісті та правди – гроші.
"Послідовність, принциповість, порода, порядність, поребрик. Тому я не вірю жодному, хто "кається", - зазначила Кароль.
Зазначимо, наприкінці лютого, коли Росія вороже вторглася до України, Валерій Меладзе закликав припинити військові дії та сісти за стіл перемовин. Утім, виконавець різко "перевзувся" та почав виступати у Росії.
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