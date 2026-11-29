Тіна Кароль, Камалія, Нікіта Добринін / © Колаж ТСН.ua

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Далеко не всі українські знаменитості народилися в Україні. Дехто з них з’явився на світ у зовсім інших куточках світу, зокрема й у Росії, однак згодом переїхав до нашої країни та пов’язав із нею своє майбутнє. Серед таких зірок — відомі співачки, телеведучі й актори, чиї обличчя добре знайомі українській аудиторії.

У когось переїзд відбувся ще в ранньому дитинстві через роботу батьків, тому Україна стала для них домом, де минули шкільні роки, з’явилися перші захоплення та сформувалися професійні інтереси. Інші ж ухвалили це рішення вже дорослими — приїхали навчатися, працювати або розвивати творчу кар’єру. Зрештою саме тут вони здобули популярність, знайшли свою аудиторію та стали частиною українського культурного простору.

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Цікаво, що географія їхнього народження охоплює зовсім різні регіони — від далекого Магадана та Чукотки до Санкт-Петербурга й Анапи. Водночас кожна з цих історій має власні особливості — хтось майже не пам’ятає країну свого народження, а хтось свідомо залишив її заради нового життя. Редакція сайту ТСН.ua зібрала історії українських зірок, які народилися в Росії, але знайшли свій дім і побудували кар’єру в Україні.

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Тіна Кароль

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Справжнє ім’я співачки — Тетяна Ліберман. Вона народилася 25 січня 1985 року в селищі Оротукан Магаданської області. Батьки майбутньої артистки працювали інженерами, однак коли доньці виповнилося близько шести років, родина переїхала до Івано-Франківська.

Саме в цьому місті минули дитинство та юність Тіни Кароль. Тут вона навчалася в музичній школі, розвивала вокальні здібності та згодом вирушила до Києва, де вступила до музичного училища імені Глієра. Поступово артистка почала будувати кар’єру на українській сцені.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Справжній прорив у її творчості відбувся 2006 року. Тоді Кароль представила Україну на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення» з композицією «Show Me Your Love» та посіла сьоме місце. Відтоді співачка стала однією з найвпізнаваніших артисток українського шоубізнесу, а її творчість і професійне життя нерозривно пов’язані з Україною.

Тіна Кароль / © instagram.com/tina_karol

Камалія

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Справжнє ім’я співачки — Наталія Шмаренкова. Вона народилася 18 травня 1977 року в Забайкаллі Читинської області в родині військовослужбовця. Через професію батька сім’я часто змінювала місце проживання. Коли Наталії було три роки, вони переїхали до Будапешта, а згодом оселилися у Львові.

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Саме в Україні майбутня артистка почала активно розвивати свої творчі здібності. Вона займалася вокалом і танцями, а пізніше здобула освіту в Київському естрадно-цирковому коледжі та Національному університеті культури і мистецтв.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Згодом Камалія стала відомою виконавицею та однією з помітних постатей української естради. У 2008 році вона здобула титул «Місіс світу», що додало їй міжнародної впізнаваності. Артистка продовжила розвивати музичну кар’єру в Україні, а її ім’я протягом багатьох років залишається знайомим вітчизняній публіці.

Камалія / © instagram.com/kamaliyaofficial

Нікіта Добринін

Нікіта Добринін

Телеведучий Нікіта Добринін, справжнє ім’я якого Владислав Вакулович, народився 30 грудня 1987 року в селищі Провіденія на Чукотці. Коли хлопчикові було близько чотирьох років, його родина переїхала до Чернівців. Саме там минули дитинство та юність майбутньої телезірки.

У Чернівцях Добринін закінчив школу та вступив до місцевого національного університету імені Юрія Федьковича, де здобував журналістську освіту. Згодом він перебрався до Києва, почав працювати на радіо, а пізніше реалізувався і на телебаченні.

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Нікіта Добринін

Широкій аудиторії Нікіта запам’ятався насамперед як головний герой дев’ятого сезону романтичного реаліті «Холостяк». Саме на проєкті він познайомився з Дашею Квітковою, з якою згодом одружився. Сьогодні Добринін продовжує працювати в українському медіапросторі.

Нікіта Добринін / © instagram.com/nikitadobrynin

Олексій Суханов

Олексій Суханов / © detector.media

На відміну від інших героїв добірки, телеведучий Олексій Суханов переїхав до України вже в дорослому віці. Він народився 4 січня 1974 року в російському місті Іваново, де провів дитинство, здобув освіту та розпочав професійну діяльність. До переїзду Суханов працював на російському радіо й телебаченні.

У 2012 році ведучий почав співпрацювати з українськими медіа, а 2014-го остаточно перебрався до Києва. В Україні він здобув широку популярність завдяки токшоу «Говорить Україна», яке багато років виходило на телеканалі «Україна».

Олексій Суханов / © instagram.com/suhanov.official

У січні 2022 року Суханов отримав українське громадянство. Після початку повномасштабного вторгнення телеведучий неодноразово публічно висловлював підтримку Україні та засуджував російську агресію. Нині він продовжує телевізійну кар’єру вже в українському медіапросторі.

Олексій Суханов

Юлія Юріна

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Ще одна артистка, чия історія пов’язана з переїздом до України вже в дорослому віці, — співачка Юлія Юріна. Вона народилася в Анапі Краснодарського краю та до повноліття жила в Росії. У 2012 році виконавиця переїхала до Києва, де вступила до Національного університету культури і мистецтв та почала поглиблено вивчати український фольклор.

Згодом Юріна стала учасницею електрофолькгурту YUKO, який поєднував електронну музику з автентичними українськими мотивами. Колектив здобув популярність завдяки незвичному звучанню та сучасному переосмисленню народних пісень. Після завершення історії гурту артистка зосередилася на сольній творчості й продовжила популяризувати українську традиційну музику.

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Окремою темою для співачки стало отримання українського громадянства. Юріна неодноразово розповідала про своє бажання офіційно змінити громадянство. У березні 2026 року Державна міграційна служба прийняла її документи щодо набуття громадянства України.

Юлія Юріна / © instagram.com/yurina_yuyu

Олександр Печериця

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Український актор Олександр Печериця народився 4 серпня 1982 року в Ленінграді, нині Санкт-Петербурзі. Однак його дитинство минуло вже в Україні: разом із батьками він переїхав до Краматорська. Згодом майбутній артист обрав акторську професію та вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенка-Карого.

Після завершення навчання Печериця почав працювати в театрі та зніматися в кіно. Значну частину його творчого шляху пов’язано з Національним академічним драматичним театром імені Івана Франка, де актор багато років виходив на сцену. Глядачам він також знайомий за ролями в українських серіалах, зокрема «Кріпосна».

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Втім, із початком повномасштабного вторгнення артист змінив сцену на фронт. 25 лютого 2022 року Печериця долучився до лав територіальної оборони, а згодом служив у Збройних силах України на Київському та Харківському напрямках. Актор провів на фронті близько півтора року, після чого звільнився зі служби за сімейними обставинами та повернувся до театральної діяльності.

Його професійні здобутки отримали й державне визнання: у 2023 році Олександр Печериця став народним артистом України.

Олександр Печериця / © instagram.com/oleksandr_pecheritsya

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповіла більше про зірок, чиї заручини так і не завершилися весіллям, та причини, які поставили крапку в їхніх стосунках.

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