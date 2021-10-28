Тіна Кароль роздяглася у новому кліпі та здивувала зміною зачіски

Артистка представила відео на трек "Двойной рай".

Українська співачка Тіна Кароль випустила кліп на заголовну пісню нового альбому "Двойной рай".

Нова робота виконавиці – це романтичний трилер. Звертаючись до кіноестетики "нульових", Кароль епатує сміливою зміною іміджу. Тепер вона яскрава білявка з пістолетом у руках, її мішень – ревнощі.

Режисеркою відео роботи виступила Аліна Симоненко.

"Двойной рай" це алюзія до кінохіта двохтисячних "Її звали Нікіта". Бути на рівних із фантастичним вокалом Тіни зміг би лише першокласний кіно-образ", - розповіла режисерка.

Стилістка Ольга Ревуцька наголосила на концепції "прихованої сексуальності" виключно образами total black: коротка чорна сукня від David Koma, розкішна сукня до підлоги SAINT LAURENT, і головний образ кліпу - вінтажне чорне вбрання GUCCI, створене Томом Фордом для цього бренду 1998 року.

"Небезпечна сексуальність та магнетична меланхолія у кліпі - це чіткий малюнок стилю епохи двотисячних. У роботі ми використали вінтажні луки для достовірної автентичності", - каже стиліст.

Реліз альбому Тіни Кароль "Двойной рай" відбудеться завтра, 29 жовтня, на всіх стрімінгових майданчиках. Це вже третя платівка за рік та одинадцята у дискографії артистки.

Зазначимо, альбом "Двойной рай" написаний Тіною Кароль у співавторстві з Аркадієм Олександровим.

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