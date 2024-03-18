Тіна Кароль розкрила секрет стрункості та зізналась, які процедури краси робить

Артистка розповіла про догляд за собою.
Українська співачка Тіна Кароль вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками.
Фани поставили знаменитості чимало запитань, а особливо про догляд фігурою та шкірою обличчя. Артистка зізналась, що близько 20 років постійно сиділа на дієтах та обмежувала себе в їжі. Нині ж Кароль дотримується іншої думки. Співачка в обід може їсти все, вранці – білки, а от ввечері – овочі.
"Була 20 років на дієтах. Все маркетинг…В обід можна все! А саме від 13 до 15 години. Ранком – білки, ввечері – овочі", - зізналась Кароль.
Артистка також розсекретила, як доглядає за шкірою обличчя. За словами співачки, вона намагається висипатися, не вдається до шкідливих звичок, насичує шкіру вітаміном С, а також кремами. До речі, Тіна Кароль заінтригувала, що мати гарний вигляд їй допомагає закоханість.
До речі, артистка встигла й відповісти на питання про особисте життя. Співачка дала чітко зрозуміти, що її серце зайняте музикою. Ймовірно, саме про цю закоханість говорила артистка.
Нагадаємо, Тіна Кароль чимало працює та доволі часто випускає новинки. Нещодавно артистка потішила композицією "З тобою". Співачка навіть встигла зняти до треку доволі пікантний кліп.
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