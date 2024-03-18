Тіна Кароль розкрила секрет стрункості та зізналась, які процедури краси робить

Українська співачка Тіна Кароль вирішила відверто поспілкуватися з прихильниками.

Фани поставили знаменитості чимало запитань, а особливо про догляд фігурою та шкірою обличчя. Артистка зізналась, що близько 20 років постійно сиділа на дієтах та обмежувала себе в їжі. Нині ж Кароль дотримується іншої думки. Співачка в обід може їсти все, вранці – білки, а от ввечері – овочі.

"Була 20 років на дієтах. Все маркетинг…В обід можна все! А саме від 13 до 15 години. Ранком – білки, ввечері – овочі", - зізналась Кароль.

Допис Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Артистка також розсекретила, як доглядає за шкірою обличчя. За словами співачки, вона намагається висипатися, не вдається до шкідливих звичок, насичує шкіру вітаміном С, а також кремами. До речі, Тіна Кароль заінтригувала, що мати гарний вигляд їй допомагає закоханість.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

До речі, артистка встигла й відповісти на питання про особисте життя. Співачка дала чітко зрозуміти, що її серце зайняте музикою. Ймовірно, саме про цю закоханість говорила артистка.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, Тіна Кароль чимало працює та доволі часто випускає новинки. Нещодавно артистка потішила композицією "З тобою". Співачка навіть встигла зняти до треку доволі пікантний кліп.

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